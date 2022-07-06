Це відбулося під час ворожого наступу районі Верхньокам’янського, Білогорівки та Григорівки, окупанти відійшли.

Українські військові завдали ворогу значних втрат на Краматорському напрямку.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня стало відомо, що ворог штурмує населені пункти Новолуганське та Спірне на Бахмутському напрямку, бойові дії тривають. На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах, повідомили вчора в Генштабі.

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