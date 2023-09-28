Про "великі проблеми" для окупантів на цьому напрямку не можуть мовчати навіть гауляйтери.

27 вересня українські війська вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова) та здійснили прорив на цій ділянці російської оборони.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового. Те, що росіяни застосували БПЛА, свідчить про те, що російські сили вибиті зі своїх окопів довжиною приблизно один кілометр на захід від Вербового.

Гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине-Вербове після масованого артилерійського обстрілу.

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Російський воєнкор, який гаряче підтримує командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, критикуючи Міноборони РФ, відповів Рогову, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові укріплення "зуби дракона" на лінії Роботине-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки.

Аналітики зауважують, що ще один російський військовий 26 вересня заявив про інтенсивні взаємні обстріли, які роблять небезпечними наземні дії на цій осі. Інший окупант відповів на цю заяву, заявивши, що особисте джерело з російського 108-го полку ВДВ (7-а дивізія) повідомило про інтенсивний український обстріл у цьому районі. Він додав, що їхнє джерело надало незрозумілу інформацію про те, чи цей полк рухався до Вербового, чи відходив із Вербового.

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Як зазначає ISW, ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, оскільки відомі російські військові блогери стали помітно менше і не так детально повідомляти про російську активність на цій лінії фронту також не повідомляють новини про російські невдачі.

Контрнаступ на півдні

Вчора спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун анонсував "хороші новини" з південного фронту.

За його словами, зараз на околицях Вербового ЗСУ готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі. Туди росіяни підтягують свої резерви, а українські захисники б'ють по них з артилерії.

Потім з'явилася інформація, що на Південному фронті елітні підрозділи російської армії продовжують деградувати під тиском атак українських Сил оборони, які, швидше за все, вже досягли околиць Новопрокопівки.

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