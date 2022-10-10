Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.

"Укрзалізниця" попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку через ушкодження контактної мережі.

Про це йдеться у Telegram-каналі "УЗ".

"Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.

В "Укрзалізниці" додали, що всі вокзали працють у штатному режимі на висадку та посадку. Пасажири перебувають в укриттях.

"Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, резервні вагони готові до подачі у разі необхідності. Додаткові рейси — за потреби — будуть оголошені на офіційних каналах Укрзалізниці", - вказується у повідомленні.

Ракетна атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Київській та інших – ворог здійснює масовану атаку на Україну.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні та показав жорстке відео.

За останніми даними, в Шевченківському районі столиці загинуло 8 осіб та 24 травмовано.

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