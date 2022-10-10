Зафіксовано кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

Росія вранці 10 жовтня завдала ракетних ударів по центру Києва. Мешканці столиці повідомляють про перебої зі світлом та роботою інтернет-мережі. Наразі відомо, що внаслідок "прильотів" є жертви.

Про 8 загиблих заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

"Станом на 08:45 внаслідок обстрілу в Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС. Інформація уточнюється", - написав він.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, російські ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі.

Центральні вулиці столиці перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

"Кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", - додав Кличко.

Росія атакувала Київ 10 жовтня: що відомо

Про небезпеку удару з повітря було оголошено о 6:47, а після 8 ранку у Києві пролунали 3-4 вибухи.

Згодом інформацію про атаку підтвердив мер міста Віталій Кличко. Вибухи було зафіксовано у Шевченківському районі.

"Одна із ракет у Києві впала в районі пам'ятника Грушевському на вул. Володимирській. Працюють рятувальники", - писав у своєму Телеграм-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

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