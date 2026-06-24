Ретранслятори в Білорусі замовкли, - Зеленський

Наразі не зовсім зрозуміло, чи їх просто вимкнули, чи вже демонтували.

З 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які допомагали росіянам наводити "Шахеди" на цілі в Україні, припинили свою роботу. Про це в розмові з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", – сказав Зеленський.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка є тиждень на те, щоб прибрати російські ретранслятори зі своєї території. Він тоді повідомляв, що такі станції знаходяться у двох регіонах Білорусі, які межують з Україною. Тоді ж президент заявив, що якщо Лукашенко цього не зробить, то Україна вживатиме заходів у відповідь.

Відео дня

Пізніше Зеленський також заявив, що на території Білорусі є підприємства, які сприяють російській агресії. Президент наголосив, що такі дії допомагають Москві адаптуватись до тиску і не наближають мир.

В Росії, на тлі цих заяв, вже звинуватили Україну у спробі втягнути Білорусь у війну. Зокрема очільник МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Зеленського у нібито спробах "навести порядок на території суверенної держави".

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