Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва, Лимани та Березнегувате.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма щодо інформації про ворожі обстріли у Миколаївській області за минулу добу і станом на ранок 9 серпня.

"Миколаїв. Зранку, 9 серпня, близько 07:00, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо, без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

У Миколаївському районі під постійними ворожими обстрілами перебувають населені пункти Галицинівської громади.

Так, 8 серпня протягом дня зазнало обстрілів с. Галицинове, постраждалих немає. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків у Галицинівському лісовому урочищі загорілася хвойна підстилка та лісові насадження.

"Зранку, 9 серпня, з 06.30 під обстрілами було с. Лимани. Попадання переважно по околицях села", - йдеться у повідомленні.

Також 8 серпня під обстрілами перебувало с. Шевченкове Шевченківської громади, постраждалих немає.

"Баштанський район. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі, 9 серпня, близько 03:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - заявили в ОВА.

Крім того, 8 серпня зафіксовано обстріли за межами с. Поляна Широківської громади. У результаті влучань відбулися займання полів, постраждалих немає.

"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня голова Миколаївської ОВА повідомив, що для проведення операції з виявлення навідників окупантів планується за тиждень-два закрити Миколаїв на кілька днів. З цією метою у Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня була запроваджена тривала комендантська година.

В облраді розповіли, як в цей час шукали колаборантів у закритому місті.

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