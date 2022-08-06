За останню добу інтенсивність обстрілів населених пунктів на лінії розмежування збільшилась.

Вночі, 6 серпня, близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 6 серпня, близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - сповістив він.

Крім цього, орієнтовно о 04:30 були завдані удари по Баштанському району області.

"Вранці, 6 серпня, обстріли поза межами сіл Поляна, Степове, Широке, Червона Долина. Станом на зараз також відбуваються з певною періодичністю обстріли в Широківській громаді. Постраждалих немає", - сповістив Кім.

Голова ОВА также зауважив, що за останню добу інтенсивність обстрілів населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування, збільшилась.

Як писав УНІАН, вдень 5 серпня окупанти в черговий раз обстріляли житлові квартали Миколаєва. Відомо про 21 постраждалого, серед них є підліток.

Також 5 серпня Миколаїв "закрили" на затяжну комендантську годину. Вона триватиме до 8 серпня.

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