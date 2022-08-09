За його словами, було зібрано дуже велику базу потенційних колаборантів, за якою далі проводитиметься робота.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім назвав ефективними заходи з виявлення колаборантів і зрадників у Миколаєві, що проводились минулими вихідними.

Про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо заходів, які проходили у Миколаївщині на вихідних, Кім зауважив, що "захід був дуже ефективним".

"Відпрацьовано квартири, десятки тисяч адрес і телефонів. Були провадження, які зареєстровані, були заарештовані люди. Дуже багато колаборантів і зрадників втекли... Найкращий результат – це те, що Telegram-канали ворога мовчали цими вихідними, і не було нових цілей чи якихось прильотів", - сказав він.

Голова ОВА також додав, що було зібрано дуже велику базу потенційних колаборантів, за якою далі проводитиметься робота.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував, що для проведення операції з виявлення навідників окупантів планується за тиждень-два закрити Миколаїв на кілька днів.

Тривала комендантська година була запроваджена у Миколаєві з 23:00 5 серпня до 05:00 8 серпня. За цей час правоохоронці затримали понад 400 осіб.

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