17 сім'ям вручили сертифікати на холодильники, мікрохвильові печі та пральні машини.

В Одесі мешканцям ЖК "Тірас", в який у квітні влучила ворожа ракета, вручили сертифікати на отримання побутової техніки.

Про це повідомили у прес-службі мерії міста.

Зазначається, що 17 сім'ям, що проживають у ЖК "Тірас", який постраждав внаслідок ворожого ракетного удару, вручили сертифікати на отримання холодильників, мікрохвильових печей та пральних машин.

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Передача сертифікатів відбулася в рамках гуманітарної акції, яку проводить компанія Samsung разом із Національним комітетом Червоного Хреста за заявками жителів.

Наразі в ЖК продовжуються будівельні роботи.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня внаслідок ракетного обстрілу Одеси були пошкоджені два житлові будинки, один із них – 16-поверховий комплекс "Тірас". Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, серед яких тримісячна дитина, 18 - отримали поранення. 30 квартир були знищені повністю, ще 62 зруйновані.

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