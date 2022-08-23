Зловмисника затримали.

В Одесі зловмисник вбив жінку, розчленив тіло та кинув у смітник.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 17 серпня до поліції звернулася літня жінка - жителька Суворовського району і просила допомоги в пошуках її доньки, яка декілька днів не виходила на зв'язок.

Поліцейські відпрацювали коло спілкування зниклої і з’ясували, що останнім, хто міг бачити розшукувану, був 44-річний житель Суворовського району.

Встановлено, що ввечері 13 серпня він познайомився зі 51-річною одеситкою і запросив її до себе. Під час спільного вживання алкоголю між ними виникла сварка, в ході якої господар декілька разів вдарив гостю по голові. Від отриманих травм потерпіла померла.

"Аби приховати сліди злочину, чоловік сховав тіло у підсобному приміщенні, а через добу розчленив - відрубав їй голову та кінцівки. Сховав тіло в сумку й ковдру і викинув в найближчий смітник", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Поліцейські клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Київській області учасник ток-шоу вирізав коханій серце і органи, а потім поховав у валізі.

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