В Одесі дерусифікують приблизно 200 вулиць.

В Одесі на фасаді будівлі одеського залізничного вокзалу закрили плакатом орден Леніна та назву міста російською мовою.

Про це повідомляє Суспільне.

Орден Леніна та назву міста російською закрили банером, на якому зображені герби України та Одеси. Наразі демонтовувати ці елементи не збираються, тому вирішили їх так приховати.

Крім цього, в Одесі дерусифікують приблизно 200 вулиць.

Про це журналістам повідомили у прес-службі мерії із посиланням на заступника міського голови Павла Вугельмана.

Зазначається, що відбулося засідання історико-топонімічної комісії, про результати якої розповів Вугельман, який є її головою.

За його словами, список перейменувань вже збільшився більш ніж до 200. Нові назви, нові топоніми відпрацьовує спеціальна робоча група, яка проводить консультації з населенням, істориками та краєзнавцями.

"Ми підійшли комплексно до питання перейменування вулиць. Є певна концепція, за якою ми пропонуватимемо ті чи інші назви. Наприклад, один мікрорайон буде з назвами вулиць на честь відомих композиторів, інший мікрорайон – із назвами наших міст-побратимів", - сказав Вугельман.

Він зазначив, що всі перейменування проходитимуть через громадські слухання та розглядатимуться на сесії міськради.

"Це люди (їхні імена присвоять вулицям – УНІАН), які дійсно внесли величезний вклад в історію міста, які заслуговують на таку велику пошану", - підкреслив Вугельман.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на маяку з нагоди Дня Державного Прапора України розгорнули величезний прапор України.

Вас також можуть зацікавити новини: