Також зафіксовано 3 тисячі 316 поранених.

За час повномасштабної війни Росії проти України вже зафіксовано понад 3 тис. загиблих серед цивільних громадян.

Як повідомляє Радіо Свобода, такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН з прав людини у своєму звіті.

"Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 тис. 153 і поранення 3 тис. 316 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 травня", - повідомили в УВКПЛ ООН.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

Довідка УНІАН. 24 лютого о 4:00 ранку Росія здійснила збройне вторгнення в Україну. Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

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