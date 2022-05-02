Президент України назвав санкції, запроваджені в 2014 році занадто слабкими, які дозволили Росії думати про повномасштабне вторгнення.

Президента Володимира Зеленського дивує, що зараз у Росії підіймається питання зняття санкцій.

Про це він заявив в інтерв'ю грецькому громадському мовнику ΕRΤ.

Зокрема, глава держави заперечив чергову маячню міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що на переговорах обговорюється зняття санкцій з Росії.

"Я не володію цією інформацією, згаданою міністром закордонних справ Російської Федерації. Щодо домовленостей, які ще не укладені, про які говорили представники української та російської делегацій, то питання зняття санкцій не підіймалося й не може бути порушене", - сказав Зеленський.

Президент звернув увагу на ті обставини, за яких були запроваджені санкції й на кого вони спрямовані. Він наголосив, що причини, які призвели до санкцій, ще не вирішені.

"Санкції введені виключно проти Росії, оскільки саме вона розпочала війну проти держави Україна, порушила нашу територіальну цілісність і суверенітет. Незаконна анексія Криму поклала початок дрібним санкціям, слабким на мою думку, які дозволили Росії задуматися і здійснити повномасштабне вторгнення в 2014 році. Потім був Донбас, частина, яка була окупована. Згодом, 24 лютого 2022 року, розпочався повномасштабний напад Росії, повномасштабна війна, повномасштабна окупація Росією території України. Це стало причиною жорстких санкцій: вбивства, окупація, незаконне вторгнення. Війна ще не закінчилася, ми не повернулися на свої території. На жаль, Росія ще на нашій землі, вона продовжує тиснути. Нічого не закінчилося. Я просто здивований, що підіймається питання зняття санкцій", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах між Україною і Росією серед іншого нібито обговорюють "питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші".

У відповідь на ці фантазії Лаврова радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що "вже точно" в рамках переговорного процесу абсолютно не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ.

"Оскільки досі не усунена причина для їх введення світовою спільнотою, а саме окупація частини території України і віроломне порушення нашої територіальної цілісності і суверенітету. Ну і зрозуміло, санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі всіх інших країн, тому що вводив їх весь цивілізований світ у відповідь на абсолютну варварську поведінку Росії. І саме всім нашим партнерам разом з Україною вирішувати, коли і які рішення щодо санкцій приймати", - сказав Подоляк.

Вас також можуть зацікавити новини: