Для них розгорнутий табір поблизу Скадовська.

Окупанти перекинули колишніх бійців ПВК "Вагнер" під Скадовськ у Херсонської області. Як повідомляє Центр національного спротиву, там розгорнутий табір, у якому й перебувають найманці.

При цьому, як зазначають у ЦНС, їх нічим не забезпечують, а всі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих "волонтерів".

"Колишні найманці не забезпечені транспортом та навіть засобами індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування цих бійців.

ПВК "Вагнер" в Україні - що відомо

У вересні Міноборони Великоританії заявило, що найманці ПВК "Вагнер" почали прибувати в Україну у складі інших частин російських військ.

Пізніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що велика кількість екс-бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера" пішли в чеченські підрозділи спецзагонів "Ахмат" Росгвардії. За оцінкою аналітиків, бойовики ПВК навряд відновляться як ефективна військова організація.

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