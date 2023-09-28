Це сталося в лютому-березні 2022 року, ще шістьох людей тоді було тяжко поранено.

Трьом військовослужбовцям російських окупаційних військ оголошено підозри за розстріл людей під час окупації Київської області, коли на трасі Київ-Житомир було вбито та спалено 26 українців.

Як зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції України, впродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто, їх водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни.

"За цей час вони тяжко поранили 6 українців та 26 - убили, а їхні тіла спалили разом із розстріляними автомобілями, щоби приховати сліди своїх злочинів", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що окупанти втекли під натиском Збройних сил України, а обгорілі рештки тіл їхніх жертв так і залишилися лежати на дорозі.

"Проте слідчим Нацполіції вдалося встановити особи загиблих, відновити хронологію подій та встановити їхніх вбивць - бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ", - наголошується у повідомленні.

Так, командиру, який віддавав злочинні накази про вбивство українців на Житомирській трасі, та двом його підлеглим - старшому лейтенанту і єфрейтору, які їх виконували, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, а саме у віданні та реалізації наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Військові злочини росіян

Як повідомляв УНІАН, раніше російському військовослужбовцю було повідомлено про підозру через розстріл беззбройного охоронця магазину в Бучі у лютому 2022 року.

За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ у м. Буча, старший офіцер росіян за допомогою радіозв’язку, що поширювався на бойові машини батареї, віддав наказ ідентифікувати всіх осіб, які були одягнені в чорний одяг, як ворогів.

Так, російські військовослужбовці помітили біля магазину NOVUS місцевого жителя, який працював там охоронцем та був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням "Охорона NOVUS".

Чоловік не мав зброї та не становив жодної загрози для окупантів, але ті вирішили виконати злочинний наказ та відкрили вогонь із автоматичної вогнепальної зброї по цивільній особі.

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