Чоловік їхав передати речі першої потреби своїм знайомим, які перебували в окупації, росіяни розстріляли його авто перехресним вогнем з автоматичної зброї, а тіло закопали у найближчому лісовому масиві.

Служба безпеки України встановила особи ще п’ятьох воєнних злочинців РФ, які причетні до масових убивств цивільного населення Київщини під час окупації регіону, вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Як повідомив прес-центр СБУ, на початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району, внаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці.

В спецслужбі поінформували, що чоловік їхав передати речі першої необхідності своїм знайомим, які вже декілька днів перебували в окупації, але до захопленого селища він так і не дістався: росіяни розстріляли його авто перехресним вогнем з автоматичної зброї зі своїх позицій на узбіччі.

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Щоб приховати злочин, як зазначили в СБУ, російські військові закопали тіло у найближчому лісовому масиві.

"За результатами слідчих дій правоохоронці встановили його місцезнаходження, провели судово-медичну експертизу та ідентифікували особу загиблого. Розслідування встановило, що на момент злочину Симов був заступником командира 7-ї роти 3-го батальйону 331-го парашутно-десантного полку згаданої дивізії. А його підлеглі з 2-го взводу, які безпосередньо розстріляли цивільну автівку, це: сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу; сержант Андрій Дворецький – командир відділення; єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор; рядовий Олег Бахмісов – стрілець", – мовиться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

"Наразі тривають комплексні заходи, щоб встановити місцезнаходження викритих воєнних злочинців і притягнути їх до відповідальності. Також перевіряється інформація про можливу загибель Симова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження, в якому фігурують інші учасники", – повідомили в СБУ.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини у період тимчасової окупації частини Київщини, які під час захоплення селища Мотижин Бучанського району проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.

В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

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