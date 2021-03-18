Міністри закордонних справ країн G7 та представник ЄС Жозеп Боррель нагадали Росії, що вона є стороною воєнного конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії, Німеччини і Японії) та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликають Російську Федерацію припинити розпалювання війни на Донбасі.

Про це йдеться у їхній заяві, оприлюдненій на сайті уряду Британії, яка цього року головує у G7.

"Ми також категорично виступаємо проти безперервної дестабілізації України, особливо проти дій Росії в окремих районах Донецької і Луганської областей, якими вона порушує свої зобов'язання, передбачені Мінськими угодами. Повне виконання Мінських угод є шляхом до досягнення миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - наголошується у заяві.

Водночас голови МЗС G7 та Боррель привітали відновлення виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, що було зроблено в рамках Тристоронньої контактної групи 27 липня 2020 року і у підсумку спряло значному зниженню рівня насильства на сході України.

"Однак, конфлікт продовжує забирати життя і спричиняти серйозні пошкодження критичної інфраструктури. Ми засуджуємо останнє воєнне загострення з боку підтримуваних Росією збройних формувань на лінії зіткнення. Ми закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт шляхом надання фінансової і військової підтримки збройним формуванням на сході України, а також шляхом надання громадянства сотням тисяч українських громадян", - заявили керівники зовнішньополітичних відомств G7.

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При цьому вони закликали Росію відповісти взаємністю на кроки України, спрямовані на сприяння покращенню життя людей по обидві сторони лінії зіткнення.

"Ми підтверджуємо важливість дотримання режиму припинення вогню як засадничого елементу будь-якого прогресу на шляху до мирного урегулювання конфлікту", - сказано у заяві.

Також голови МЗС G7 схвалили зусилля Франції і Німеччини в рамках "нормандського формату" з метою відстоювання дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі і підтвердили готовність у майбутньому надавати підтримку цим зусиллям.

"Ми закликаємо усі сторони повністю виконати Мінські угоди і підкреслюємо відповідальність Росії за конструктивну участь у "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі з метою досягнення справедливого і тривалого політичного рішення конфлікту", - сказано у заяві.

Також міністри G7 запевнили, що повністю віддані політиці запровадження санкцій і продовжать підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Ситуація на Донбасі: подробиці

Бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Віталій Саєнко