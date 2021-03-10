Президент Росії Володимир Путін не відкидає зустрічей, але для проведення нового саміту "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) треба виконати домовленості, які було досягнуто раніше.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
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"Ви знаєте, що президент Путін ніколи не відкидає апріорі будь-яких зустрічей, тим більше зустрічей, які можуть бути результативними і можуть принести користь всім. Президент Путін послідовно є прихильником діалогу, і саме президент Путін доклав чимало зусиль для пошуку врегулювання ситуації на південному сході України", - вважає Пєсков.
Також він додав, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена.
"І в цьому випадку, кращою підготовкою може і має бути виконання раніше досягнутих домовленостей", - наголосив він.
Пєсков зазначив, що говорячи про раніше досягнуті домовленості, в першу чергу він має на увазі положення Мінського Комплексу заходів. "І в другу чергу, ми говоримо про ті домовленості, яких було досягнуто в Парижі", - додав він.
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Нормандський формат: що це
- Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.
- Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).
- Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбувся в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але досі він так і не відбувся.
- 9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що проведе окремі зустрічі з кожним з лідерів країн "нормандського формату", якщо їх саміт буде постійно відкладатися.
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