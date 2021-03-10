Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що проведе окремі зустрічі з кожним із лідерів країн "нормандського формату", якщо їх саміт постійно відкладатиметься.

Президент Росії Володимир Путін не відкидає зустрічей, але для проведення нового саміту "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) треба виконати домовленості, які було досягнуто раніше.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

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"Ви знаєте, що президент Путін ніколи не відкидає апріорі будь-яких зустрічей, тим більше зустрічей, які можуть бути результативними і можуть принести користь всім. Президент Путін послідовно є прихильником діалогу, і саме президент Путін доклав чимало зусиль для пошуку врегулювання ситуації на південному сході України", - вважає Пєсков.

Також він додав, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена.

"І в цьому випадку, кращою підготовкою може і має бути виконання раніше досягнутих домовленостей", - наголосив він.

Пєсков зазначив, що говорячи про раніше досягнуті домовленості, в першу чергу він має на увазі положення Мінського Комплексу заходів. "І в другу чергу, ми говоримо про ті домовленості, яких було досягнуто в Парижі", - додав він.

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Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбувся в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але досі він так і не відбувся.

9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що проведе окремі зустрічі з кожним з лідерів країн "нормандського формату", якщо їх саміт буде постійно відкладатися.

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Автор: Роман Цимбалюк