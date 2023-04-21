Данілов назвав вибух у Бєлгороді провокацією.

Росія обстрілює Бєлгород для ескалації та залякування місцевих жителів. Про це у своєму Twitter повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов .

"Окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації.", - написав він.

Данілов додав, що тільки надання Україні далекобійної зброї дозволить "локалізувати джерело московитських провокацій на етапі планування і підготовки до пуску".

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Вибух Бєлгороді: що відомо

Вчора 20 квітня в російському Бєлгороді прогримів потужний вибух, на місці якого утворилася гігантська воронка.

Спочатку російська влада заявила про двох постраждалих, потім їх кількість збільшилася до трьох. В результаті вибуху частково зруйновано п'ятиповерховий будинок - людей з нього виселили. На даний момент готується будівельна експертиза несучих конструкцій цього будинку.

У Міноборони РФ повідомили, що вибух заподіяв "нештатний схід авіаційного боєприпасу", що стався при польоті літака Су-34 ВКС РФ над Білгородом.

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