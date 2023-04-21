Росія обстрілює Бєлгород для ескалації та залякування місцевих жителів. Про це у своєму Twitter повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов .
"Окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації.", - написав він.
Данілов додав, що тільки надання Україні далекобійної зброї дозволить "локалізувати джерело московитських провокацій на етапі планування і підготовки до пуску".
Вибух Бєлгороді: що відомо
Вчора 20 квітня в російському Бєлгороді прогримів потужний вибух, на місці якого утворилася гігантська воронка.
Спочатку російська влада заявила про двох постраждалих, потім їх кількість збільшилася до трьох. В результаті вибуху частково зруйновано п'ятиповерховий будинок - людей з нього виселили. На даний момент готується будівельна експертиза несучих конструкцій цього будинку.
У Міноборони РФ повідомили, що вибух заподіяв "нештатний схід авіаційного боєприпасу", що стався при польоті літака Су-34 ВКС РФ над Білгородом.