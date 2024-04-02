Президент звертається до партнерів: засоби ППО не мають припадати пилом десь на базах.

В Дніпрі вже до 18 зросла кількість постраждалих від ракетного удару російських окупаційних військ по місту.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що серед 12 госпіталізованих, п’ятеро - діти. "Навідав хлопців та дівчат в лікарні. Зараз їхній стан лікарі оцінюють, як середньої тяжкості. Втім, кажуть, все буде добре", - написав він та розмістив фото.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Він зазначає, що, зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. При цьому повідомив, що всі служби на місці, людям надається допомога.

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"Це найважливіше. Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді", - наголосив Зеленський.

За його словами, російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії повинні відчувати реально, що це просто так не минеться. "Зло повинне втрачати. І втрачатиме", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що Україна поттребує ППО для захисту людей. "ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору", - зазначив президент України.

Удар по Дніпру: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. У військовій адміністрації повідомляли про пошкодження закладу освіти. На щастя, усі діти перебували в укритті.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих зросла до 13, госпіталізовано було восьмеро поранених - всі у стані середньої тяжкості.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок удару на території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, її вже загасили.

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