В Повітряних силах пояснили чому не всі "Шахеди" вдалося знищити.

В Дніпрі російські окупанти били по цивільній інфраструктурі, довелося евакуювати хворих з лікарні. Про це мер Дніпра Борис Філатов написав у Telegram з приводу наслідків атаки "Шахедів" на місто.

"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих", - зазначає він.

За його словами, також доводиться зачиняти школи. "Бо за прогнозам найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде", - додав він.

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Атака на Дніпро

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що сьогодні в Дніпрі "було гаряче". "Працювала ППО найбільше саме в цьому регіоні. Ворог намагався вразити і, на жаль, є там певні пошкодження, об’єкти паливно-енергетичного сектору, які ворог часто атакує", - додав він.

Ігнат сказав, що збито 16 із 23 дронів-"камікадзе". "Прифронтові регіони атакуються зараз частіше, а Дніпро є регіоном, який близько до лінії фронту. Тому відсоток збиття таких цілей як БПЛА типу "Шахед" може бути меншим. Тут нічого дивного в тому немає. Коли "Шахеди" пролітають далі, в середину країни, то там їх добивають по дорозі", - сказав він.

Дніпро масовано атакували дронами та ракетами - подробиці

Як повідомляв УНІАН, ввечері у понеділок, 12 лютого, російські окупаційні війська масово атакува Дніпро ударними безпілотними літальними апаратами.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про рух дронів в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. За 20 хвилин вони зазначили, що декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Дніпропетровщини курсом на Дніпро.

У Повітряних силах повідомили, що Росія у ніч на 13 лютого 2024 року атакувала Україну 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Безпілотники були запущені з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим. В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначалося, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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