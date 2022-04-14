Жителів Лозової та Барвінкового влада наполегливо закликає тимчасово виїхати через імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах.

У середу, 13 квітня, внаслідок обстрілів армією РФ житлових кварталів Харкова загинули 4 мирних жителі, ще 10 поранені.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення. Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. На жаль, внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителі та 10 поранених", - зазначив він.

За інформацією голови ОДА, по області складним залишається Ізюмський напрямок. Водночас ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському та Роганському напрямках.

Синєгубов також зазначив, що в області проводиться евакуація із Лозової та Барвінкового.

"Ми наполегливо рекомендуємо населенню тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує "зелених" коридорів", - сказав він.

Голова ОДА поінформував, що гуманітарні вантажі продовжують доставляти до пунктів видачі в Харкові та до громад області. Відтерміновано доставку до Золочева через інтенсивні обстріли окупантів.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів про майбутнє міста та його реконструкцію після закінчення війни.

Евакуація з Харкова: як виїхати

Як повідомляв УНІАН, на 14 квітня з Харкова призначено додатковий рейс "Інтерсіті+" №755 Харків - Львів.

Рейс №723 Харків - Київ відправленням о 13:05 було скасовано, проте пасажири з квитками на цей поїзд можуть скористатися замість нього рейсом №755.

Крім того, "Укрзалізниця" тимчасово скасовує курсування поїзда №142/141 Львів - Лозова з 20 квітня зі Львова, та з 21 квітня - з Лозової. Поїзд може бути допризначено в разі збільшення евакуаційного потоку.

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