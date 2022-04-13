Також компанія відкриває продаж квитків на поїзд №120 Запоріжжя - Львів, який раніше був евакуаційним.

"Укрзалізниця" на 14 квітня призначає додатковий рейс "Інтерсіті+" з Харкова.

Про це УЗ повідомила в Telegram.

"Укрзалізниця призначає і відкриває продажі на додатковий рейс з Харкова на 14 квітня:

17:00 – "Інтерсіті+" №755 Харків - Львів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рейс №723 у сполученні Харків - Київ відправленням о 13:05 було скасовано, проте пасажири з квитками на цей поїзд можуть скористатися замість нього рейсом №755.

"Крім того, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд №120 Запоріжжя - Львів, який раніше був евакуаційним. Завдяки цьому пасажири з Кривого Рога зможуть купувати квитки та гарантовано бронювати собі місце до Львова. Взамін буде призначений інший евакуаційний - безкоштовний! - поїзд до Львова: він відправиться із Запоріжжя 14 квітня об 11:30", - додали в прес-службі.

Також "Укрзалізниця" тимчасово скасовує курсування поїзда №142/141 Львів - Лозова з 20 квітня зі Львова, та з 21 - з Лозової. Поїзд може бути допризначено у разі збільшення евакуаційного потоку.

"Наразі залізничне сполучення зі станцій Слов‘янськ та Лозова в напрямку Львова, Ужгорода та Хмельницького забезпечується мінімум 3 евакуаційними поїздами щоденно", - підкреслили в прес-службі.

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