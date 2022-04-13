Мер Харкова Ігор Терехов розповів про майбутнє міста та його реконструкцію після закінчення війни.
Так, за його словами, військовий досвід буде врахований при відновленні міста. Про це мер заявив в ефірі телемарафону.
Місто розділять на кілька зон: центр міста, "він буде побудований заново і з іншими технологіями, але з урахуванням архітектурних особливостей міста". Житлові будинки і спальні райони, "у них будуть паркінги, які при необхідності можна буде використовувати, як бомбосховища".
Дитячі садки й школи також будуть з укриттями.
"Переглянуть систему теплопостачання, її зонують, щоб у разі аварії вся система не відключалася. Дороги будуть з багаторівневими розв'язками, що зніме навантаження і розвантажить транспортні артерії. Буде змінена система водопостачання, почнуть буріння свердловин за сучасними технологіями, зміниться якість очищення води", - розповів мер.
Мер проти реконструкції старого житла, "будинки, побудовані за радянських часів, не мають багатоярусних паркінгів, в них немає енергозбереження - треба заново створити Житлові комплекси".
Нагадаємо, окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині.