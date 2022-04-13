Так, за його словами, військовий досвід буде врахований при відновленні міста.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про майбутнє міста та його реконструкцію після закінчення війни.

Так, за його словами, військовий досвід буде врахований при відновленні міста. Про це мер заявив в ефірі телемарафону.

Місто розділять на кілька зон: центр міста, "він буде побудований заново і з іншими технологіями, але з урахуванням архітектурних особливостей міста". Житлові будинки і спальні райони, "у них будуть паркінги, які при необхідності можна буде використовувати, як бомбосховища".

Дитячі садки й школи також будуть з укриттями.

"Переглянуть систему теплопостачання, її зонують, щоб у разі аварії вся система не відключалася. Дороги будуть з багаторівневими розв'язками, що зніме навантаження і розвантажить транспортні артерії. Буде змінена система водопостачання, почнуть буріння свердловин за сучасними технологіями, зміниться якість очищення води", - розповів мер.

Мер проти реконструкції старого житла, "будинки, побудовані за радянських часів, не мають багатоярусних паркінгів, в них немає енергозбереження - треба заново створити Житлові комплекси".

Нагадаємо, окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині.

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