40-денна операція з примусу Росії закінчити війну: СБУ розкрила результати

Ключовими напрямки стали обʼєкти ВПК, аеродроми, та паливно-енергетичний сектор РФ.

Протягом 40 днів Україна проводила кампанію впливу на Росію для того, щоб примусити її закінчити війну. За цей час було здійснено понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів росіян.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ). Зазначається, що за цей час СБУ уразила підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, командні пункти окупантів, військові кораблі й танкери "тіньового флоту", нафтопереробні заводи, а також об'єкти транспортної та військової логістики РФ.

Одним з ключових напрямків цієї операції стало постійне ураження авіаційної інфраструктури росіян. За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах "Саки", "Гвардійське", "Бельбек", "Багерове", "Енгельс" і "Ханская", а також по Євпаторійському авіаційному заводу. За підсумками цих ударів відомо про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, уражено два винищувачі Су-35 та два навчально-бойові літаки Л-39. Крім того, було уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками Shahed та паливну інфраструктуру аеродромів.

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Також під прицілом СБУ була ППО росіян. Під ударами опинилися РЛС "Небо-У", багатофункціональна РЛС 92Н6Е комплексу С-400, ЗРК "Тор-М2", ЗРК "Панцир-С2", комплекс РЕБ "Поле-21", три РЛС "Подльот-К1" та РЛС "Каста-2Е2".

Удари по паливно-енергетичному сектору РФ

Ще одним важливим напрямком стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури ворога. За час операції СБУ атакувала 14 НПЗ, десятки нафтобаз, резервуарних парків, нафтоперекачувальних станцій, нафтових терміналів та нафтодобувних платформ.

Серед ключових цілей в СБУ називають Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський і Волгоградський НПЗ, три нафтопереробні заводи в Уфі, комплекс "Перший завод", нафтоперекачувальні станції "Черкаси" і "Субханкулово", а також нафтодобувна платформа родовища "Філановського" в Каспійському морі.

Удари по "тіньовому флоту" РФ

Щодо тіньового флоту, то повідомляється, що за цей час СБУ атакували танкери Blue, Louise 1, Banda, Avero, а також два вантажні судна, які перебували під міжнародними санкціями.

"Загалом 40-денна кампанія була спрямована на одночасне послаблення ключових елементів російської військової машини. За інтенсивністю, географією та кількістю одночасно уражених стратегічних об'єктів ця операція стала дієвим механізмом впливу на державу-агресора. Робота зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії триватиме й надалі", – наголосили в СБУ.

Що цьому передувало

Нагадаємо, в червні цього року президент Володимир Зеленський анонсував 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Відповідальною за цю операцію була Служба безпеки України.

Вже на початку серпня Зеленський заявив, що Україна ставить за мету закінчити війну з РФ до початку зими 2026 року. Водночас, за словами президента, кремлівський диктатор Путін планує затягувати завершення війни в Україні й надалі.

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