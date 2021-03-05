Леонід Кравчук зазначив, що Росія часто змінює риторику щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Україна готова дати відсіч різним сценаріям з боку країни-агресора Росії.

Про це заявив перший президент, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Москва заявляє про перетин червоної лінії. А хто ж її перетинає? Самі перетинають і самі натякають. Нещодавно я чув заяву Авакова. Він сказав, що у нас є на всі можливі сценарії, які вживатиме Росія, адекватні відповіді. Сьогодні Україна не та, яка була 5, 6, 7 років тому. Сьогодні ми готові, ми не хочемо цього, але ми готові набити морду тим, хто лізе до нас без наших запрошень", - заявив Кравчук.

Він наголосив, що Росія часто змінює риторику щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

"Якщо ви послухаєте Путіна, Лаврова, Пєскова, Гризлова, то в різні часи вони кажуть різне, а висновок один - вони там не при чому, вони якісь спостерігачі, вони нам, бачте, допомагають вирішити питання якогось внутрішнього конфлікту. А ми їх просимо? Ми кажемо: ідіть геть до чортової матері. Ми ж не просимо їх вирішувати конфлікт, допомагати нам, немає такого звернення, і ніколи не буде. Ми не просимо агресора допомагати нам вирішити ситуацію з агресором - це якась дивина. Але вони настільки неадекватні в своїх оцінках, що я слідкую за кожним їхнім виступом, і їх важко зрозуміти. Вони думають, що настільки хитрі, що можуть самі себе перехитрити", - зазначив Кравчук.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Днями бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Олександр Топчій