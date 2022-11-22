За добу через російську агресію в Україні загинули 8 людей, а ще 16 зазнали поранень.
У Донецькій області відомо про 4 загиблих та 4 поранених, а у Херсонській - про 3 загиблих та 10 поранених, про це повідомляє Офіс президента Володимира Зеленського із посиланням на дані обласних військових адміністрацій станом на 09:00.
Крім того, в Харківській області одна людина загинула внаслідок підриву на міні, ще двоє були поранені під час ворожого обстрілу.
Ворожі обстріли України - найважливіші свіжі новини
Уранці 22 листопада Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивники в Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках з танків та артилерії обстріляли різні обʼєкти в районах 17 населених пунктів.
Супротивник також відкривав вогонь в районах населених пунктів Лозова та Орлянське Харківської області.
На правобережжі Херсонської області вороги обстрілювали з артилерії населені пункти й позиції захисників України.
За даними ООН, через загарбників вже загинули щонайменше 6 595 цивільних громадян України, а ще 10 189 - поранені.