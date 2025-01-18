Збито 2 ракети з чотирьох.

Вночі та вранці Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та десятки БПЛА. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про подробиці атаки та роботу ППО.

Так, повідомляється, що ворог атакував 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також застосував чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски із Воронезької та Брянської області).

Зазначається, що українській ППо вдалося збити дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині.

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Також знищено 24 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

"На жаль, внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди — збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін", - повідомляють у ПС.

у Запоріжжі попередньо інформації про загиблих немає, але є постраждалі, тривають пошукові роботи. Зазначається, що ворог вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби.

Російська атака - деталі

Вранці Росія завдала удару балістичними ракетами по Києву, зафіксовано пожежі внаслідок падіння уламків, наразі відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих.

Також ворог завдав удару по центру Звпоріжжя, наразі відомо про 10 постраждалих.

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