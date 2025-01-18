Одна жінка у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості.

Зранку у суботу, 18 січня, Росія атакувала центр Запоріжжя балістичними ракетами. Внаслідок атаки є руйнування, пошкоджено будівлі, а також поранені люди, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог ударив по середмістю обласного центру. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт", - повідомив Федоров.

Оновлено 9.20. Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. Ще 8 людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані.

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Оновлено 8.50. Спочатку Федоров повідомляв, що постраждали 6 осіб, але згодом у Нацполіції повідомили, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", - розповів Федоров.

РФ також атакувала Київ

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, також троє людей постраждали. Також у у Шевченківському районі пошкоджений трубопровід водопостачання.

17 січня Росія завдала удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області - загинуло четверо людей, ще 14 отримали поранення.

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