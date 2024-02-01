Під артилерійським вогнем окупантів опинилися понад 140 населених пунктів

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загалом ворог завдав вісім ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України два ворожих дрони знищено.

Відео дня

Авіаційних ударів зазнали: Улиця, Середина Буда Сумської області; Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Очеретине, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Роботине Запорізької області; Кринки, Берислав, Новоберислав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по п'яти артилерійських засобах, складу боєприпасів та чотирьох засобах протиповітряної оборони противника.

Ситуація на фронті станом на 1 лютого - головні новини

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові безупину захищають Україну від російської навали. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

Крім того, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупацнти атакували Харків дронами. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що окупанти вдарили двома авіабомбами по лікарні у Великому Бурлуку.

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