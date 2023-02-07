Українські військові влучно відпрацювали по скупченню живої сили росіян.

Захисники України ліквідовують російських загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Цього разу росіяни не змогли уникнути знайомства з українською "Рапірою".

"Розрахунок МТ-12 "Рапіра" 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучно відпрацював по скупченню живої сили противника", - йдеться у повідомленні Збройні Сили України у Facebook.

Зазначається, що російські військові намагалися сховатися в одному з населених пунктів Донецької області, але це їх не врятувало. Українські бійці точним пострілом з "Рапіри" ліквідували загарбників.

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Ситуація в Донецькій області - що відомо

За минулу добу, 6 лютого, українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам'янка, Північне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка Донецької області.

При цьому найгарячішою точкою залишається Бахмут та його околиці. Тут ведуться запеклі бої із застосуванням російської авіації. У свою чергу бійці ЗСУ усішно приземляють ворожі "пташки".

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