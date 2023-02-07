Доля пілота наразі невідома.

У небі над Бахмутом українські прикордонники успішно збили російський штурмовик Су-25.

Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників, повідомляє прес-служба ДПСУ.

"ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома", - сказано у повідомленні.

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Знищена російська техніка в Україні: подробиці

Українські воїни за минулу добу, 6 лютого, ліквідували ще 1030 російських загарбників, які прийшли до нас зі зброєю. Росіяни за час їхнього повномасштабного вторгнення недорахувалися 461 реактивної системи залпового вогню; 227 засобів протиповітряної оборони; 294 літаків; 284 гелікоптерів; 18 кораблів і катерів. Знищено також 1958 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 796 крилатих ракет.

Нещодавно у Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25. Прес-служба НГУ уточнила, що це сталося під Бахмутом, за який точаться криваві бої: ворожий літак було "приземлено" за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

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