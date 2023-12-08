Військові-ракетники уразили одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там додали, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одній станції радіоелектронної боротьби противника.

При цьому, ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

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Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень, з низ 30 відбулися на Авдіївському напрямку, ще 24 - на Бахмутському. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області.

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