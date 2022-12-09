Зокрема, російські снаряди пошкодили дитяче відділення та морг.

Російські загарбники обстріляли лікарню у Херсоні.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні", - заявив Янушевич.

Він зазначив, що снаряди поцілили в лікарню, пошкодили дитяче відділення та морг.

"На щастя, ніхто не постраждав", - заявив голова ОВА.

Війна в Україні: обстріли Херсонщини

Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

Наразі на тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти посилили фільтраційні заходи. Загарбники перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.

7 грудня в Херсонській області під час виконання службових обов’язків загинули четверо поліцейських з Черкаської області.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники за минулу добу 68 разів обстріляли деокуповану частину Херсонської області, 8 осіб отримали поранення.

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