Російські загарбники обстріляли лікарню у Херсоні.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.
"Вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні", - заявив Янушевич.
Він зазначив, що снаряди поцілили в лікарню, пошкодили дитяче відділення та морг.
"На щастя, ніхто не постраждав", - заявив голова ОВА.
Війна в Україні: обстріли Херсонщини
Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.
Наразі на тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти посилили фільтраційні заходи. Загарбники перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.
7 грудня в Херсонській області під час виконання службових обов’язків загинули четверо поліцейських з Черкаської області.
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники за минулу добу 68 разів обстріляли деокуповану частину Херсонської області, 8 осіб отримали поранення.