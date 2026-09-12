Україна творить нову революцію у війні, яку не помічають, - Reuters

Так само, як в перші роки війни Україна запустила маховик повітряної дронової війни, тепер українська армія впроваджує наземну робототехніку на фронті.

Україна дедалі активніше використовує наземні дрони на полі бою, намагаючись компенсувати нестачу особового складу та зменшити втрати серед військових. Про це йдеться у репортажі Reuters, автори якого побували в одному з українських підрозділів, що спеціалізується на застосуванні наземних роботизованих систем.

Журналісти розповідають про роботу українських військових механіків неподалік фронту на північному сході України, які готують до бойових завдань чотириколісні машини, відомі як "Гієни". Такі апарати можуть доставляти вибухівку до російських позицій, атакувати укриття або зупиняти наступ противника. За словами одного з механіків, аналогічні роботизовані платформи вже використовувалися і для захоплення російських військовополонених.

Reuters зазначає, що подібні майстерні з'явилися на різних ділянках приблизно 1200-кілометрового фронту. Українські підрозділи, які відчувають дефіцит людей, намагаються отримати технологічну перевагу, передаючи роботам дедалі більше небезпечних завдань.

Відео дня

Йдеться не лише про бойові машини. Наземні дрони перевозять боєприпаси та продовольство, евакуюють поранених і працюють у районах, де пересування людей може бути смертельно небезпечним через насиченість поля бою безпілотниками. За даними Міністерства оборони України, лише цього року такі системи виконали понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій.

Окрему увагу Reuters приділяє Третьому армійському корпусу, який прагне масштабувати використання наземних дронів. Його командувач бригадний генерал Андрій Білецький називає поступову заміну піхоти наземними роботами наступною "революцією" у веденні війни. До кінця року корпус планує замінити роботизованими системами близько третини військових на передовій.

"Якщо Захід справді хоче не просто йти в ногу з часом, а трохи випереджати його, йому потрібно думати про наступну революцію", – заявив Білецький.

Водночас, зазначає видання, наземні дрони поки не можуть повністю замінити піхоту. Вони мають проблеми з подоланням фізичних перешкод, не здатні самостійно зачищати будівлі чи траншеї, а їхнє виробництво ще недостатньо масштабне для створення таких самих масованих атак, як із повітряними дронами.

Проте українські командири розглядають їх як спосіб звільнити людей від найбільш небезпечної роботи. У підрозділі NC13, який Reuters відвідав на Харківщині, наземні машини вже регулярно діють у зв'язці з ударними безпілотниками. Оператори керують ними з командного центру, спостерігаючи за полем бою через екрани.

На думку Білецького, поширення роботизованих систем може змінити і тактику командирів, дозволивши їм частіше проводити ризиковані операції без загрози великих людських втрат.

"Війна – це творча діяльність; це мистецтво", – наголосив він.

Reuters зазначає, що для українських військових, які раніше воювали без таких технологій, значення змін особливо відчутне. Заступник командира NC13 із позивним "Бар" – колишній піхотинець, який брав участь у великих боях. За його словами, якби наземні дрони широко застосовувалися тоді, "велика кількість моїх друзів залишилася б живою".

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, українська компанія Fire Point оголосила, що її тактична ракета FP-7 успішно пройшла випробування і найближчими тижнями може бути застосована проти цілей у РФ. Вона має дальність до 200 км, боєголовку до 150 кг і є дешевшим аналогом американської ATACMS. Паралельно компанія тестує ракету FP-9 із більшою дальністю, яка може одразу перейти до бойового використання.

Також ми розповідали, що Росія застосовує реактивні дрони для ударів по цивільних об’єктах, щоб посіяти страх і паніку серед населення, особливо у великих містах. Україна вже працює над протидією – використовує ППО, мобільні групи та шукає місця зберігання й запуску дронів у прикордонних регіонах РФ. Але для ефективної боротьби потрібне посилення авіації, зокрема F-16, а також розвиток малої та середньої ППО з переносними комплексами й ЗРК малого радіусу дії.

Вас також можуть зацікавити новини: