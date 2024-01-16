За даними українського військового, групу окупантів досі шукають.

В районі Кринок Херсонської області російські окупанти саботували наказ свого командування про штурм і з моменту їх зникнення пройшло вже півдня.

Про це повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман", доброволець 24 ОШБр "Айдар". За його словами, в Херсонській області командування окупантів занепокоїлося відсутністю двох десятків росіян, які повинні були йти на штурм позицій Сил оборони в Кринках. "Ті пішли, і десь зникли", - зазначив він.

За його інформацією, про зникнення російських військових стало відомо завдяки перехопленням розмов ЗС РФ. "По дорозі в Кринки десь загубилося 20 п**рів. Згідно з перехопленнями стало відомо, що вони саботували наказ і десь засіли, щоб не штурмувати", - уточнив військовий.

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За його словами, з тих пір як командування окупантів помітило зникнення і почало пошуки, пройшло вже півдня, але втікачів ще не знайшли.

Ситуація в Херсонській області

У Херсонській області ворог не припиняє тиснути на мирне населення і намагається якомога більше нашкодити життю людей, обстрілюючи соціальну та критичну інфраструктури, житловий сектор.

До того ж, на лівобережжі Херсонщини, ситуація залишається складною. В районі населеного пункту Кринки тривають запеклі бої. Фактично село вже не має жодної вцілілої будівлі.

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