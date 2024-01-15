Цей плацдарм уже тривалий час стоїть "поперек горла" Путіну.

В оперативному командуванні "Південь" розкрили, як почуває себе армія України у лівобережних Кринках, які стоять Путіну "поперек горла".

Про ситуацію на лівому березі Дніпра під час брифінгу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ситуація залишається досить складною… Що стосується ситуації у Кринках - це дуже болючий сегмент, оскільки ворог потужне тисне туди вогнем. Там постійно проходять бойові дії, там намагаються вибити наші підрозділи, але ми утримуємо позиції. Фактично населений пункт не має жодної не зруйнованої будівлі. На жаль, саме так виглядає "руський мир" на лівому березі", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що на лівобережжі продовжується тиск на позиції ЗСУ, де українські підрозділи утримують плацдарм та працюють над його розширенням.

"Ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу було зафіксовано сім штурмів. Всі вони залишилися безрезультатними для ворога. З нашого боку - закріплені позиції залишилися за нами, а ворог, зазнавши втрат, був вимушений відійти", - наголосила спікерка.

За її словами, за минулу добу українські захисники провели досить результативну контрбатарейну боротьбу. Зокрема, серед ворожих втрат - зенітно-ракетний комплекс "Оса" та засоби ураження - реактивна система залпового вогню "Град", танк, сім одиниць великокаліберної артилерії.

"Це той потенціал, яким ворог намагався тиснути на правий берег, а зараз змушений відновлюватися", - розповіла Гуменюк.

Окрім того, на лівому березі поменшало на 21 окупанта, два комплекси відеоспостереження "Муром-М", антенну систему радіолокаційної боротьби, антену радіотехнічного обладнання, два розвідувальні БпЛА типу "Мерлін", станцію керування БпЛА, чотири одиниці автобронетехніки та три човни. Також знищено ще один спостережний пункт та польовий пункт боєпостачання.

За словами Гуменюк, вороже корабельне угруповання, яке було розгорнуто у кількості 12 кораблів зменшило присутність великих десантних кораблів, завівши ще 6 одиниць в пункти базування.

Наразі в Чорному морі продовжує бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 крилатими ракетами типу "Калібр", та один великий десантний корабель. В Азовському морі бойове чергування несе два ворожі кораблі.

Пекельні Кринки - що треба знати

Кринки - село в Олешківській міській громаді Херсонського району Херсонської області. Населення до повномасштабного вторгнення Росії в Україну становило майже 1 тисячу осіб.

Наразі там тривають запеклі бої. У вересні 2023 року новосформована 18-та загальновійськова армія РФ передислокувалася на лівий берег Дніпра в Херсонській області, де зіткнулася з 35-ю бригадою морської піхоти України, яка переправилася через Дніпро та закріпилася на плацдармі в Кринках.

За три місяці невдалих контратак через українські дії у зони знищення дронів та артилерії, а також через міни, які дрони скидають вночі, російські загарбники на Херсонщині втратили щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили понад три десятки одиниць техніки, здебільшого на правому березі Дніпра.

Треба зазначити, що у Кринках колись двічі побував відомий український письменник Остап Вишня - приїжджав на полювання та риболовлю. З його легкої руки вислів: "Хто в Крим, а я - у Кринки" - став крилатим. По смерті Вишні його ім'ям назвали місцевий будинок культури та турбазу. Мазанку під очеретяним дахом на турбазі, де жив письменник, перетворили на будинок-музей. У червні 2023 року будинок було затоплено внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

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