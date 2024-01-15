Також ворог обстріляв Херсон.

Дронами та з артилерії російські окупанти атакували Станіслав в Херсонській області. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що ворог цілеспрямовано бив по рятувальникам та пункту екстреної медичної допомоги.

"Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та "швидку".

"Опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці", - сказано в повідомленні

Також в поліції зазначають, що Херсон окупанти обстрілювали цілодобово. "Ворог підло цілився по житлових кварталах, вкотре пошкоджено контактну тролейбусну лінію та газопровід", - сказано в повідомленні.

Цілодобово на місцях російських атак працювали поліцейські, рятувальники та бригади медичної допомоги.

Обстріли Херсона росіянами - деталі

Як повідомляв УНІАН, окупанти щодня обстрілюють Херсон та область. 7 січня окупанти, попри те, що святкують Різдво, обстріляли будинки і ринок в Херсоні та церкву поблизу обласного центру.

Тоді голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія кілька годин безперервно обстрілювала житлові квартали Херсона. Били по одному з ринків та житлових будинках, загинуло двоє херсонців, а ще двоє людей потрапили до лікарні з пораненнями.

Також Херсонська обласна державна адміністрація повідомила, що російська армія обстріляла церкву у селі Садове поблизу Херсона. Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева, потерпілого госпіталізували.

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