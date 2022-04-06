У безпосередній близькості від співробітників організації сталося кілька вибухів.

Четверо представників Міжнародної організації "Лікарі без кордонів "(MSF) потрапили під обстріл поблизу онкологічної лікарні в Миколаєві..

Як повідомляється на сайті організації, її представники прибули в Миколаїв для того, щоб зустрітися з міськими та обласними чиновниками охорони здоров'я в понеділок, 4 квітня.

"Близько 15:30, коли команда MSF увійшла в міську онкологічну лікарню, де з початку війни в Україні надають допомогу пораненим, територія навколо лікарні піддалася обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Мішель-Олів'є Лашаріте, голова Місії MSF в Україні, який тепер базується в Одесі, повідомляє, що протягом 10 хвилин в безпосередній близькості від співробітників організації сталося кілька вибухів.

"Залишаючи цей район, команда MSF побачила поранених і принаймні одне мертве тіло. Однак ми не можемо назвати точну кількість загиблих і поранених. На щастя, наші співробітники змогли сховатися і не постраждали під час вибухів. Хоча вікна їх автомобіля, припаркованого біля входу в лікарню, були вибиті вибухами", - розповідає він і застерігає, що такі атаки в житловому кварталі посеред дня не можуть не призвести до жертв.

Група також повідомила, що під час обстрілів постраждала і обласна дитяча лікарня, розташована приблизно в 300 метрах.

Зараз MSF оцінює, як розширити заплановану діяльність в Миколаєві.

Як писав УНІАН, 4 квітня стало відомо, що в Миколаєві під обстріли потрапили лікарні, дитсадки та школи, один снаряд влучив у торгові ряди.

Довідка УНІАН. "Лікарі без кордонів" - міжнародна незалежна некомерційна медична гуманітарна організація, яка надає надзвичайну медичну допомогу постраждалим в результаті військових конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції, природних катастроф більш ніж в 70 країнах світу.

Організація була створена в 1971 році в Парижі лікарями, які раніше працювали як волонтери Міжнародного Червоного Хреста.

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