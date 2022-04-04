Під обстріли потрапили лікарні, дитсадки та школи.

В результаті обстрілу окупантами Миколаєва загинула одна дитина і один чоловік, які знаходилися в дитячій лікарні. Ще 9 осіб загинули через снаряд, що потрапив в торгові ряди, 61 людина отримала поранення.

Про це повідомив глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Ніякої логіки в цьому немає, це центр міста, люди просто ходили по своїх справах, а російські окупанти обстрілюють "Смерчами", "Ураганами" або чим вони стріляють. Мізків як у креветки. Я так розумію, вони хочуть посіяти паніку, виснажити... але те, що вони обстрілюють мирних громадян - це факт. Я розумію, коли по військових об'єктах промазали, але це дитячі лікарні, центр міста... Рідкісні виродки", - сказав він.

Мер міста повідомляв, що під обстріли потрапила міська лікарня, обласна лікарня, центр профілактики хвороб, будинок дитини, 11 дитсадків, 12 шкіл, 1 ПТУ і дві філії позашкільної освіти.

Нагадаємо, що Миколаїв сьогодні обстрілювали двічі - перший раз повідомлялося про ракетні удари, другий - про обстріл касетними снарядами.

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