Місцевих мешканців під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах" агітують укладати контракт і погрожують примусовою мобілізацією.

Російські загарбники перекидають військових з Херсонщини на Харківщину. Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій.

Зазначається, що не маючи успіхів на північному фронті, окупанти почали перекидання частин з Херсонщини на Харківський напрямок.

"За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону маргелова", аби поповнити втрати", - йдеться у повідомленні. Відео дня

При цьому, за даними військових, місцевих мешканців під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах" агітують укладати контракт і погрожують примусовою мобілізацією.

"Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти батьківщини", - констатують експерти.

У Центрі закликають "повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини", а також "не псувати своє життя службою на окупанта, та саботувати накази росіян".

Ситуація на фронті - останні новини

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