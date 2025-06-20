Окупанти намагаються непомітно переправитися на один із дніпровських островів, повідомив Волошин.

Дуже ймовірно, що через декілька днів ворог активізує бойові дії на півдні України. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, на півдні росіяни зараз проводять перегрупування своїх сил і засобів, а також намагаються проводити логістичне забезпечення і постійно здійснюють розвідувальні заходи.

"Все говорить про те, що незабаром, за декілька днів, ворог знову розпочне активізацію бойових дій", - наголосив Волошин.

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Він зазначив, що росіяни постійно намагаються форсувати Дніпро, здійснювати переправи на правий берег. Нинішню ситуацію на островах військовий охарактеризував як "доволі непроста".

"Ворог, користуючись тим, що дуже розгалужена і велика система цих островів, намагається непомітно здійснити форсування, переправу на один із них у південній частині острівної зони - Козулиський, Нестрига, Бугаз, Забич. І намагається захопити там певний плацдарм, проте ми його туди не пускаємо, знищуємо противника", - наголосив Волошин.

Також він повідомив, що росіяни намагаються підійти до Антонівських мостів, бо там найвужче місце переправи через Дніпро в цьому районі, "але Сили оборони не дають підійти, і там щодня тривають бойові зіткнення". Як запевнив Волошин, Сили оборони не дають ворогу жодних шансів.

Ситуація на півдні України

Раніше УНІАН писав, що, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти активізувалися в районі залізничного та автомобільного Антонівських мостів у Херсоні, однак успіху не мали.

Водночас у ЗСУ заявили, що на придніпровському напрямку росіяни перегруповуються, аби спробувати захопити острівну зону Дніпра.

Про складну ситуацію на цьому напрямку повідомив і військовий Станіслав "Осман" Бунятов. Він підкреслив, що у Херсоні противник не припиняє терор, застосовуючи дрони, артилерію та КАБи.

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