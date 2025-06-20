Пєсков заявив, що дату наступного раунду мирних переговорів Росія і Україна визначать спільно.

Росія планує продовжувати свою "спеціальну військову операцію в Україні" для досягнення своїх цілей. Таку заяву зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляють російські ЗМІ.

Так, за його словами, наразі політико-дипломатичні засоби врегулювання ситуації в Україні неможливі, тому Росія продовжуватиме досягати своїх цілей колишніми методами.

Він також прокоментував можливість наступного раунду мирних переговорів, зазначивши, що Росія і Україна визначать дату спільно.

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Прес-секретар Путіна також додав, що "розмови про українське врегулювання не можуть здійснюватися в публічній площині, вони повинні йти в режимі тиші".

Коментуючи відносини РФ і США, Пєсков також заявив, що спілкування Москви різними каналами з Вашингтоном триває, зокрема й щодо теми війни Ірану та Ізраїлю.

Також він додав, що Володимир Путін і Дональд Трамп сходяться на думці, що їхня зустріч буде "необхідна в перспективі".

Позиція Росії у війні

Раніше Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським. При цьому він знову висловив сумніви в легітимності українського лідера.

Також Путін запевнив, що Росія нібито "намагається закінчити бойові дії в Україні". Він додав, що новий раунд переговорів між українською та російською сторонами може відбутися після 22 червня.

Також російський диктатор цинічно прокоментував атаку РФ по Києву 17 червня, внаслідок якої загинуло 28 осіб.

"Якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось сказати. Вони не залишилися б живими. Якщо вони щось і бачили, то бачили з боку. Удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах оборонно-промислового комплексу", - видав правитель РФ.

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