Зазначається, що окупанти зайшли на територію шахти "Південно-донбаська №1".

Російські окупаційні війська поновили удари з метою обходу із флангів міста Вугледар Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Вчора важка ситуація була у Водяному, там кацапи на 4 ОВТ (озброєння і військова техніка, – ред.) із десантом залетіли в село. Останніх намагаються викурити, бої тривають. Кацапи зайшли й на територію шахти "Південно-донбаська №1"", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що вранці у понеділок, 2 вересня, на Пречистівку їхало дві ворожих колони. Вони об'єдналися в одну з 8 ОВТ та змогли заїхати в село зі сторони Павлівки. Триває бій.

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DeepState також проілюстрував своє повідомлення картою:

Війна в Україні: ситуація на фронті

Протягом останніх двох днів російські загарбники не просувалися на Покровському напрямку. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Тим часом на Харківщині противник застосовує нову тактику. Як розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, ворог також продовжує заводити на Харківський напрямок додаткові підрозділи. Зокрема, росіяни завезли до Вовчанська "кадирівців".

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