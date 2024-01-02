Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів низки областей.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення, загалом ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у зведені Генштабу щодо ситуації на фронті за останню добу.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели, а на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не вели. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій, наголосили у Генштабі. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 безуспішних штурмових дій.

Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом попередньої доби відбулось 56 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України за 1 січня завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російських військ. Зокрема, наші воїни уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони та пункт управління росіян.

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