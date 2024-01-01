ЗСУ продовжують розширювати плацдарм на Херсонському напрямку.

Протягом доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Авдіївському та Херсонському напрямках.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

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На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області. А на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки. А на Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Війна в Україні: новини

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та українські військовослужбовці у новорічний вечер опублікували відеозвернення. Головнокомандувач називав 2023-й ще одним надскладним роком боротьби за свободу, роком, коли Україна вистояла завдяки українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам, завдяки кожному з них.

"2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується", сказав Залужний.

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