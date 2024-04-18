Напередодні був "активний день", зазначив представник української військової розвідки.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, говорячи про ситуацію у Татарстані, зауважує, що те, що ворожий наступальний потенціал має знищуватися, - це очевидно.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нібито атаки дронами на авіаційний завод у Татарстані, і до чого тут Україна. "Тут до чого насамперед так звана Російська Федерація і режим Путіна, який розпочав геноцидну війну проти України. А далі - наслідки для самої Російської Федерації на її території, на всіх її військових об’єктах", - зазначив Юсов і ще раз підкреслив, що йдеться саме про військові об’єкти.

Представник розвідки зауважив, що Україна не коментує ці інциденти. "Але те, що ворожий наступальний потенціал має знищуватися, - це очевидно. І якщо є невпізнані літальні об’єкти і добрі люди, які цьому сприяють, - можна це лише вітати", - сказав він.

Відео дня

Юсов додав, що напередодні був "активний день". "І інформація про згорілий вертоліт, і інформація про успішну атаку на радіосистему РЛС, і вночі сьогодні палало і гуркотіло. Тому все рухається, розвивається, власне, так, як хотів Путін, напевно, коли розпочинав цю геноцидну війну проти нашої держави", - зазначив представник ГУР.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня стало відомо, що українські далекобійні дрони атакували авіазавод в Казані, який є виробником стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3 і Ту-160.

Як зауважили у Defence Express, хоч інформації про результат атаки й немає, але сам факт цього є важливим щонайменше в символічному плані.

Наголошується, що йдеться, зокрема про те, що цей завод є настільки важливим в системі російського військово-промислового комплексу, що цей об’єкт навіть використали як "декорацію" для одного з пропагандистських заходів за участі президента Росії Володимира Путіна.

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