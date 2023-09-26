Також фіксуються перехоплення про те, що окупанти збираються складати зброю та бронежилети, щоб не виконувати поставлені завдання.

У лавах окупаційної армії РФ назрівають бунти на тлі відсутності виплат, ротацій і перемог на фронті. Крім того, командування ставиться до солдатів, як до скоту.

Про розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він наголосив, що подібні настрої посиляться з приходом зими.

"Ми фіксуємо перехоплення про бунти, які вже назрівають у військах РФ, їхніх з’єднаннях. Те, що їм там обіцяли, що вони приїдуть героями, що приїдуть ненадовго, на пару місяців, короткі контракти. Їхнє керівництво їм же каже, що все – ротацій не буде, рідних ви побачите тільки після "перемоги", яка дуже аморфна і незрозуміло, коли вона настане. Тому вже ці мобілізовані, які вже скоро буде рік після їхньої анонсованої великої мобілізації, вони вже починають обурюватися", – сказав він.

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Крім того, фіксуються перехоплення про те, що окупанти збираються складати зброю та бронежилети, а у подальшому – відмовлятися від виконання завдань. На думку Євлаша, росіяни "прозрівають" в окопах.

"Тим більше на носі ще й зима. І коли все посилиться, і логістика буде важкою. Те, що ми навіть фіксуємо за полоненими, що публікуємо практично щодня в Telegram-каналі командувача Сухопутних військ Сирського, там можна послухати дуже цікаві речі, що вони навіть бійцям так званих "Шторм-Z", "зекам" дають півторашку води на їхню команду, на 2-3 особи. Але коли настане зима і не можна буде знайти якийсь підніжний корм, коли стане холодно, не можна буде спати просто на вулиці десь під кущем, умовно кажучи, то все стане дуже і дуже сумно, і ці всі настрої помножаться на два, а то й на три", – наголосив Євлаш.

Водночас він нагадав, що на озброєння українських військ надійдуть танки Abrams та інша техніка. Тоді ситуація для окупантів в Україні стане ще важчою.

"Тому дивитимемося, як розвиватимуться події, але наше основне завдання — захищати нашу країну і завдавати максимально ураження всім окупантам, які тут перебувають", – додав речник Східного угруповання військ.

Війна в Україні: сьогодні це варто знати

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомив, що росіяни атакували в районі Сєверного та Мар’їнки Донецької області. Україніські захисники відбили ворожі атаки. Водночас на Мелітопольському та Бахмутському напрямках продовжується наступ Сил оборони України.

Тим часом українські захисники завдали кілька потужних ударів по окупантах. ЗСУ рознесли пункт управління РФ та ворожі склади з боєприпасами.

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