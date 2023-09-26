Наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках триває.

Цієї доби російські терористичні війська здійснили чергові спроби атаки поблизу Сєверного та Мар’їнки на Донеччині, однак українська армія успішно їх відбила.

Наразі оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Авдіївському напрямку за добу українські захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області, а на Мар’їнському - 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області.

Відео дня

Крім того, на Бахмутському напрямку українські захисники та захисниці наразі продовжують стійко утримувати оборону.

На інших напрямках росіяни продовжують обстрілювати не лише позиції українських військових, а й прифронтові населені пункти з артилерії, мінометів, авіації та безпілотників.

Водночас, за даними Генштабу, українська армія продовжує наступальні та штурмові дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Там ЗСУ завдають російским окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україн - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун анонсував "гарні новини" з південного фронту. Зокрема, він розповів, що наразі на околицях Вербового ЗСУ готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі. Туди росіяни підтягують свої резерви, а українські оборонці гатять по них з артилерії.

Напружена ситуація наразі й на Таврійському напрямку, де окупанти щодня втрачають від 6 до 10 артилерійських систем і також змушені підтягувати резерви.

Українські захисники та захисниці сьогодні вдарили по скупченню російських військ та їхньої техніки, а також ліквідували ворожий пункт управління та склади з боєприпасами.

Вас також можуть зацікавити новини: