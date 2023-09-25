Минулого тижня українські захисники відбили російські контратаки на Бахмутському та Оріховському напрямках.

Окупаційні війська Російської Федерації стійко обороняються, але нездатні результативно наступати в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"Впродовж минулого тижня російські сили докладали узгоджених зусиль для проведення локальних контратак проти українських сил наступу з Оріхова і у Бахмуті. В обох районах українські сили відбили російські атаки і зберегли свій контроль над нещодавно звільненими територіями", - йдеться у повідомленні.

Водночас, опубліковані російською військовою спільнотою коментарі, свідчать про надзвичайний крах ілюзій серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо біля Бахмута, з повідомленнями про "непродумане" просування, брак артилерійської підтримки і важкі втрати.

"Впродовж останніх дев'яти місяців російська сила в Україні довела свою здатність проводити непохитні оборонні операції. Однак, вона продовжує відображати лише мінімальну здатність у наступі. Командири намагаються щосили організувати складні спільні дії, зосередити достатню кількість артилерійських боєприпасів, підтримати високий моральний і наступальний дух", - повідомляє розвідка.

ЗСУ відбили нові атаки РФ - де було "гаряче"

Як повідомляв УНІАН, Збройні Сили України стримують відчайдушні контратаки загарбників, росіяни зазнають значних втрат та змушені застосовувати резерви.

Зокрема, минулої доби, українські захисники на Мелітопольському напрямку відбили контратаки росіян в районах кількох населених пунктів. Зокрема, йдеться про Вербове, Малу Токмачку, Роботине та Новоданилівку.

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